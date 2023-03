Danza sportiva

I trionfi del 2022 gli sono valsi anche la candidatura al nostro concorso "Il maceratese dell’anno", a soli 14 anni. E con il nuovo anno Thomas Crucianelli ha ripreso i suoi show vincenti. Il ballerino prodigio della New Fashion Gia.Man.Dance ha infatti impazzato anche ai Campionati Europei IDO (International Dance Organization) svoltisi a Torino. Il baby morrovallese è stato addirittura il migliore d’Europa nella nuova categoria Junior 2 1516 anni d’età nella specialità Salsa Shine. Una medaglia d’oro sensazionale ed un bis dopo quanto già aveva saputo fare a novembre ai Mondiali di Varsavia. In Polonia si era messo al collo ben 3 ori nel singolo, più uno in coppia con Arianna Zanconi. E la giovane di Montecassiano, altra stella della scuola di ballo di Morrovalle, ha di nuovo fatto faville esibendosi in tandem con Thomas. Risultato? I due hanno primeggiato nel Salsa Shine Duo Mix. Ancora, sono stati d’argento nella Salsa, nel Merengue e medaglia di bronzo nella Bachata. Felicissimi ovviamente anche i loro super tecnici Riccardo Ciminari e Silvia Fontana.

Andrea Scoppa