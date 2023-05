De Cecco al torneo Metropolitano

Prima di prendere parte

alla VNL con la sua nazionale, Luciano De Cecco ritornerà

in campo in patria. Il regista della Lube sarà protagonista con la maglia del Ferro Carril Oeste, squadra di Santa Fè, città dove è nato. Lo farà nel Campionato Metropolitano, manifestazione che vanta 90 anni di storia e che si svolge nei mesi estivi. La notizia è stata comunicata attraverso

un video a cui ha partecipato

lo stesso palleggiatore, De Cecco si unirà alla squadra

di Caballito nei prossimi giorni e potrebbe esordire nel match contro il River Plate in programma il 30 maggio. Vedremo se si unirà regolarmente ai compagni

di nazionale per la VNL che

per "l’albiceleste" inizierà

il 6 giugno ad Ottawa proprio contro l’Italia, intanto questa notizia ha suscitato talmente tanto clamore in Argentina

che lo stesso atleta ha dovuto pubblicare un paio di post

sui social per chiarire due aspetti. Anzitutto che non si tratta della decisione di tornare nel suo paese per disputare la Liga, ma

appunto solo il torneo Metropolitano. Ha inoltre ribadito che intende proseguire la carriera

in Italia ed ha ricordato che, con i neo vice campioni biancorossi,

ha un contratto appena rinnovato per altri tre anni.

