De Cecco e Balaso stakanovisti: 82 set in campo Contro Verona c’è stato il record di ace

La Lube ha dato "i numeri", indicando picchi statistici e curiosità della sua regular season 2022-2023. Partiamo dagli stakanovisti, perché nessuno ha giocato quanto De Cecco e Balaso, entrambi in campo per tutte le 22 partite e negli 82 set complessivi. Insomma non hanno riposato nemmeno per un parziale di gioco. Solo Siena ha giocato meno set, 80, mentre Piacenza più di tutti, 88. Il miglior attaccante è stato Zaytsev che ha realizzato 243 punti pur partendo qualche volta dalla panchina , il più bravo a muro Anzani con 25 e Nikolov invece ha primeggiato negli ace, 29 (ottimo risultato considerando che è un 2003 al primo anno in Italia). Contro Verona è stato fatto il record di ace stagionali, 13 in occasione del ko 3-2 del girone di ritorno e invece nella partita di andata, vinta 3-1, Garcia aveva siglato il top di punti per un atleta biancorosso arrivando a 26.

