De Cecco: "Un fattore positivo farcela anche in questi casi"

Vittoria complicata, ma altra gioia per la Lube. Celebrata dai suoi tifosi che tra una settimana riempiranno ancora l’Eurosuole Forum per la partitissima con Trento (biglietti disponibili da oggi). Prima, giovedì, la trasferta di Praga per la Champions. A fine gara così capitan De Cecco: "Innanzitutto complimenti a Taranto che ci ha messo sotto in più occasioni, giocando una buona pallavolo. La Lube non ha sicuramente giocato la sua migliore partita, ma proprio il fatto di riuscire a vincere anche in queste occasioni è un fattore positivo per il prosieguo. Certo ci serve più regolarità, sia nel gioco che dal punto di vista mentale, ma soprattutto dobbiamo essere più concreti. Abbiamo ricevuto male tutta la partita (più che altro la float nel secondo e soprattutto terzo set ndc), accusando troppi alti e bassi, un po’ per merito di Taranto e un po’ per demeriti nostri. Dobbiamo allenare molto questi aspetti perché le prossime partite saranno ancora più difficili".

Le parole di Nikolov: "Dopo un vittoria netta come quella di domenica scorsa a Modena, sono contento di aver giocato una sfida molto equilibrata, difficile, e soprattutto di averla vinta. Siamo stati bravi a reagire nella maniera giusta dopo aver perso il terzo set. Ora testa all’impegno di giovedì in Champions League".

Infine l’analisi d coach Blengini: "Sappiamo di non aver fatto una grande partita, ma alla fine abbiamo portato a casa una vittoria, dimostrando di saper soffrire, seppur con la consapevolezza che per vincere questo tipo di partite, per fare filotto di risultati positivi, bisogna giocare meglio. Ogni gara ha la sua storia, bisogna sapersi adattare alle difficoltà che la accompagnano e stasera l’abbiamo fatto. I grattacapi maggiori ce li ha sicuramente procurati la battuta float, che Taranto grazie ai suoi battitori ha sfruttato in maniera molto incisiva".

Andrea Scoppa