De Cesare: "Alle avversarie daremo problemi"

È un inizio di 2023 micidiale per il Chiesanuova. Dopo Montefano, l’Atletico Ascoli, insomma la matricola passerà dalla seconda in classifica alla capolista. L’avversario peggiore possibile, da affrontare senza il vantaggio del fattore campo, perché da adesso fino alla fine del torneo il team di Giacometti giocherà le partite interne al "Capponi" di Treia. La gara con l’Atletico Ascoli avrà il sapore del derby per Nicolò De Cesare, centrocampista quasi 33enne di sostanza e carisma acquistato nel mercato dicembrino. Questa è la sua prima intervista da biancorosso.

De Cesare, è tornato in zona dopo l’esperienza dello scorso campionato alla Rata, una grande promozione rimontando proprio il Chiesanuova e poi un addio amaro?

"Sì. Mi ero procurato una distorsione nell’ultimo allenamento a campionato vinto, in estate aspettavo la conferma ma fui scartato per esigenze di budget. Dopo quella vittoria adesso mi stuzzica la possibilità di giocare qui e far salvare la matricola".

Che calendario in questo 2023.

"Molto complicato in effetti, anche se a Montefano la gara stava andando come volevamo. Ci hanno condannato gli episodi ma ne siamo usciti con certezze. Domenica dovremo avere lo stesso atteggiamento un po’ attendista e agire di rimessa".

Campo nuovo e in sintetico, ulteriore handicap o potete fare il colpaccio?

"A me il sintetico non piace e in generale sarà uno svantaggio per noi. Però non si sa mai, affrontarci non sarà facile per nessuno".

Andrea Scoppa