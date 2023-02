Comincia da Villa San Filippo e dal quarto incrocio stagionale con il Valdichienti Ponte il nuovo corso del Chiesanuova affidato ad Andrea Mazzaferro. Dopo 3 ko onorevoli, di misura e contro big, ma pure 4 punti nelle ultime 8 uscite che hanno aperto la crisi, la matricola ha esonerato Giacometti e richiamato il tecnico che era già stato nella frazione ad inizio 2020. Al montecosarese si chiede la svolta ed alle 15 il Chiesanuova se la vedrà con un’altra maceratese in difficoltà, inceppatasi nel 2023 tanto da aver perso 4 incontri su 4 senza mai segnare. E con il bomber Minella andatosene per motivi di lavoro (oggi in avanti out Passewe e Palmieri). Il team di Bolzan è precipitato in 9ª posizione a 28 punti e non può perdere altro terreno dalla zona playoff. A 19 punti ecco i biancorossi, raggiunti mercoledì al 12° posto dal Fabriano Cerreto (c’è pure il Castelfidardo). Mazzaferro ha avuto quattro allenamenti per conoscere il suo nuovo gruppo, pochi per provare cambiamenti tattici, ma non è da escludere che in difesa si torni a 4. Di certo nel girone di ritorno sono state subite 6 reti, era stata solo una nelle stesse sfide d’andata. È la tenuta difensiva ad avere caratterizzato le ultime belle stagioni dei biancorossi. Mazzaferro sarà privo per squalifica di Cicconetti, e di Morettini che sconta il secondo ed ultimo turno di stop.

Andrea Scoppa