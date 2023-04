Delusione Med Store "Al via la rivoluzione"

"È stata la stagione più brutta degli ultimi anni". È quanto dice Francesco Gabrieli, gm della Med Store Tunit Volley, all’indomani dell’eliminazione nel primo turno dei playoff di A3 di volley. "La delusione – chiarisce – nasce dalle aspettative della vigilia che erano obiettivamente molto alte. Il problema di fondo è che la squadra non ha risposto alle attese con i giocatori che hanno reso meno". Con una simile premessa sono quasi scontate le scelte che saranno fatte dalla società. "Ci sarà una profonda rivoluzione".

Ciò significa che ci saranno molte novità nell’organico tecnico e non è affatto da escludere che possano arrivare nuovi profili pure in società. È innegabile che ci sia delusione, ma c’è anche tanta voglia di voltare pagina dopo i recenti passaggi a vuoto.

L’eliminazione è venuta ad opera di Parma che ha inflitto quattro sconfitte in quattro partite. "Siamo noi ad avere perso e non può esserci un altro tipo di risultato quando in gara hai percentuali di rilievo, quando commetti errori ni momenti topici del match. Gli emiliani sono stati bravi a commettere meno errori e nel contempo hanno dimostrato di esserci superiori sul piano caratteriale". La Med Store Tunit ha cercato di invertire la rotta. "Ci abbiamo provato, ma mentalmente e fisicamente la squadra sta giù". La squadra maceratese ha chiuso la regular season con due sconfitte (Bologna e Belluno) e quell’andamento è stato confermato anche nelle due gare di playoff contro Parma che strappato il pass per i quarti di finale. Domani si disputeranno le seguenti gare di andata: Pineto-Tuscania; Parma-Casarano; Catania-Savigliano; il ritorno è in programma sabato e l’eventuale bella martedì 25 aprile. Per la Med Store Tunit la stagione è finita.