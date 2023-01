"Deluso dal test della Virtus"

Questa è la settimana che precede lo scontro al vertice fra Virtus e Attila Junior Porto Recanati. Una sfida delicatissima per gli sviluppi della classifica. Un match senza pronostico, a maggior ragione se all’equilibrio dei valori (Civitanova 1ª e Attila 2ª a -2) si assommano le incognite legate alla pausa agonistica successiva a Natale. La Virtus ha tutti gli effettivi a disposizione. Landoni, che ha disputato sin qui fior di partite, s’è allenato pochissimo nelle ultime tre settimane per un fastidio al ginocchio che viene monitorato giorno dopo giorno e col quale dovrà giocoforza convivere. Sabato ha affrontato il test casalingo col Recanati, pur senza spremersi. "L’amichevole – ci ha dichiarato coach Schiavi – è stata un mezzo disastro per noi. Non solo perché l’abbiamo persa di brutto, ma anche per l’inspiegabile nervosismo dei miei giocatori. Sono arrabbiato e deluso. È probabile che non giocheremo più queste partite infrasettimanali perché ogni volta va a finire male. Meglio gli allenamenti in famiglia, dove rendiamo di più". Sabato era in campo anche il pivot Botteghi, aggregato di recente. Viste le condizioni non ottimali di Landoni, chissà che più in là non venga tesserato dalla società. All’andata, in casa sua, Porto Recanati vinse con uno scarto di 4 punti. Il giudizio di Schiavi sulla squadra di Scalabroni: "È il roster più lungo e completo del girone assieme a quello del Bramante Pesaro. Ci siamo pure noi, certo, ma loro sono davvero forti e temibili. Gli argentini Fraga e Gamazo, contraltari dei nostri Bazani e Landoni, sono di gran livello. Ma anche gli italiani, molti dei quali con una storia importante in B, non scherzano. Insomma: al di là delle individualità, il collettivo è solido con match-winner sempre differenti".