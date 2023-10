Derby a Civitanova Arienti la marcia in più

VIRTUS

75

GOLDENGAS SENIGALLIA

67

VIRTUS : Arienti 26, Cicconi Massi 17, Bini 11, Bazani 8, Vallasciani 5, Felicioni 3, Micalich 3, Botteghi 2. N.e. Abbate, Fermani e Ribichini. All. Schiavi.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Brigato 11, Giacomini 11, Bracci 9, Sanna 9, Medizza 8, Imsandt 7, Landoni 7, Neri 5, Benzoni. N.e. Bassi, Arceci e Venturi. All. Gabrielli. Arbitri: De Angelis di Grottammare e Corradini di Macerata.

Parziali: 20-19, 36-36, 52-49, 75-67.

Note: usciti per falli Neri, Landoni, Bazani e Cicconi Massi. Espulso Gabrielli al 35’.

La partita l’ha vinta il giovane play Arienti (foto), chirurgico al tiro (anche cinque triple) e strabordante personalità e faccia tosta. E’ stato un derby di spallate e sportellate, pesantemente condizionato da un metro arbitrale fiscale e, specie nel secondo tempo, condito da decisioni cervellotiche che hanno fatto guasti soprattutto fra gli ospiti.

Grande equilibrio tra le due squadra, rotto dalla Virtus solo nei minuti finali quando, tra un fischio e l’altro (tanti i "tecnici" distribuiti) e più di un big uscito anzitempo per falli, s’è giocato più che altro di nervi.

Il meglio a dire il vero s’è visto nei primi due quarti. Poi le due squadre si sono incartate e, complice il gioco che è risutato continuamente spezzettato, si è faticato ad ammirare uno schema lineare.

La Goldengas da parte sua ha avuto il tallone d’Achille in Giacomini che, partito fortissimo (7 punti in un amen), s’è poi spento gradualmente come una candela, dando anche l’impressione di non essere a posto fisicamente. Sanna lo ha rimpiazzato molto bene qua e là risultando alla fine uno dei migliori fra i suoi.

Efficace Brigato in difesa. Gabrielli s’è avvalso soprattutto dell’ex-Cassino per sterilizzare il temuto Bazani. L’argentino ha sofferto infatti le pene dell’inferno per sottrarsi alla gabbia cucita su di lui, segnando in tutto un solo canestro dal campo e innervosendosi al punto da accumulare falli a carico.

Evanescente l’ex Landoni, mentre in campo avverso l’altro ex Cicconi Massi è stato protagonista di una prestazione solida. Importante infine il recupero di Felicioni, il capitano è tornato in campo a distanza di sette mesi dal grave infortunio sofferto al ginocchio nel passato campionato.