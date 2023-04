Derby amaro: CBF Balducci saluta la serie A1

CBF BALDUCCI

0

MEGABOX

3

CBF BALDUCCI: Cosi 5, Fiori (l), Abbott, Chaussee 18, Napodano (L), Ricci, Quarchioni, Okenwa 4, Molinaro 7, Fiesoli 4, Malik 7, Poli, Aelbrecht, Duijkema. All. Paniconi.

MEGABOX OND. SAVIO: Piani, Furlan, Drews 16, D’Odorico 11, Sirressi (l), Aleksic 10, Papa, Mancini 2, Hancock 6, Barbero, Berti, Kosheleva 10, Ioni, Lazaro. All. Mafrici.

Arbitri: Brancati e Brunelli.

Parziali: 22-25 24-26 17-25.

Note: Cbf Balducci. 7 battute sbagliate, 2 ace, 4 muri vincenti, 37% in attacco, 50% in ricezione (34% perfetta); Megabox: 10 battute sbagliate, 4 ace, 8 muri vincenti, 47% in attacco, 40% in ricezione (14% perfetta).

Cala mestamente il sipario,, al Banca Macerata Forum, con la Cbf Balducci che saluta la serie A1 dopo una sola stagione nella massima serie. Dentro l’uovo non c’è una bella sorpresa per le maceratesi che chiudono con una sconfitta, passa la Megabox, come all’andata. Alla fine della partita le ragazze sono salutate da un applauso, per loro la stagione è finita. Da segnalare i 18 punti messi a segno da Chaussee, la schiacciatrice della Cbf Balducci è una delle poche note positive della stagione.

Primo set. Non basta una splendida Chaussee (9 punti) per indirizzare il parziale verso le maceratesi. Dopo una fase di equilibrio (10-10) le pesaresi allungano il passo (12-17) e per Macerata è complicato rientrare in gioco, Le ragazze di Paniconi ci provano, ma le avversarie mantengono sempre un buon margine e alla fine chiudono il parziale (22-25).

Il secondo set è più equilibrato e combattuto, non c’è una squadra che prende il sopravvento, appena Pesaro mette la testa avanti (7-9) Macerata si rifà sotto e riprende le avversarie. Il tira e molla continua fino alla fine (22-22 e 23-23). Pesaro passa al centro ma Malik ristabilisce la parità, quando le ospiti accelerano (24-26) sfruttando un’incertezza delle locali e un attacco fuori delle padrone di casa.

Si riprende, ma le maceratesi accusano il precedente set perso e Pesaro ne approfitta per partire a mille con le sue bocche di fuoco che sanno come mettere a terra la palla (5-9). Non è semplice recuperare il terreno perduto, anche perché le pesaresi sono in palla e Macerata fa fatica a fare punto, a parte Chaussee. Il set è nelle mani delle ospiti (13-19) che chiudono i giochi (17-25).

L’incontro finisce e finisce anche l’avventura della CBF Balducci nella massima serie femminile. È stata una stagione avara di soddisfazioni, ma resta comunque una bella esperienza, sia per le giocatrici, il coach e i dirigenti, sia per i tifosi che non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e il loro incitamento a Cosi e compagne. Adesso ci sarà tempo a sufficienza per tirare la riga finale sulla stagione e iniziare a programmare quella futura.

Lorenzo Monachesi