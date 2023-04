Derby del Verdicchio a Matelica

HALLEY MATELICA

82

GENERAL JESI

72

HALLEY MATELICA: Polselli 18, Riccio 18, Gallo 13, Vissani 9, Mentonelli 7, Enihe 6, Adeola 5, Provvidenza 4, Caroli 2, Fianchini, Seck, Brugnola. All. Trullo.

GENERAL CONTRACTOR JESI: Filippini 16, Marulli 15, Merletto 12, Varaschin 12, Calabrese 8, Ferraro 6, Valentini 3, Cicconi Massi, Konteh, Giulietti, Gatti, Moretti. All. Ghizzinardi.

Parziali: 19-19, 23-16, 10-14, 28-23.

Una solida e caparbia Halley vince il derby del Verdicchio e, grazie alla concomitante sconfitta del San Miniato, è matematicamente dodicesima con due turni di anticipo. Quindi, retrocessione diretta evitata: i matelicesi accedono alla griglia degli spareggi post season. Chiamata a fare la sua parte in questa corsa-salvezza, la squadra di coach Trullo è stata impeccabile nella sfida contro i "cugini" leoncelli, nonostante avesse la batteria dei lunghi fortemente ridimensionata per l’infortunio di Seck, per quello di Adeola avvenuto durante il match e per la situazione falli da subito gravosa sulle spalle di Provvidenza ed Enihe. La gara è cominciata in equilibrio: 19-19 al termine del primo quarto. Poi la Halley si è accesa, facendosi aggressiva in difesa e più precisa in attacco: Riccio ha firmato il +7 (40-33) e Mentonelli (ex di turno) ha chiuso sul 42-35 la prima parte dell’incontro. Dopo il riposo, per tre minuti nessuno è andato a canestro. Matelica, non ha mollato anche se Jesi è riuscito a recuperare terreno sospinto da Filippini, Marulli e Merletto. Il terzo quarto si è chiuso sul 52-49. Poi, nell’ultima frazione la Halley ha trovato la forza di allungare di nuovo sfoderando una prestazione di squadra esaltante. Una "bomba" di Vissani ha segnato il massimo vantaggio (78-67) e infine ci hanno pensato Gallo e Polselli a chiudere i conti. Sugli scudi anche Riccio, miglior realizzatore con 18 punti assieme allo stesso Polselli. Le cifre del match: 12 su 13 dalla lunetta per la Halley, 17 su 24 per Jesi; 2332 sui tiri da due punti rispetto al 1428; sulle triple 832 per Matelica, 926 per Jesi; rimbalzi 30-37 per gli ospiti; palle perse: 6 dalla Halley, 14 dalla General Contractor; palle recuperate 8-3.

m. g.