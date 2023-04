Derby d’oro con Ancona: Fabriano vola ai playoff

RISTOPRO

76

MOSCONI ANCONA

68

RISTOPRO : Papa 7, Centanni 20, Stanic 17, Fall 4, Petracca 14, Gulini 14, Azzano. N.e.: Gianoli, Carsetti, Patrizi, Stazi. All. Aniello.

LUCIANA MOSCONI: Panzini 6, Guerra, Ciriberni 20, Ambrosin 12, Carnovali 3, Piccionne, Czoska 8, Bedin 8, Giombini, Reggiani 11, Petrilli. All. Coen.

Arbitri: Roca di Avellino e Agnese di Barano d’Ischia (Na).

Parziali: 26-24; 41-37; 56-51; 76-68. Fabriano: tiri da 2 1934, da 3 1136, liberi 57, rimbalzi 40 (offensivi 11 Petracca 10, assist 13 (Centanni 4). Luciana Mosconi: tiri da 2 2135, da 3 524; liberi 1116, rimbalzi 31 (offensivi 4 – Carnovale e Bedin 6), assist 11 (Panzini 4).

di Angelo Campioni

La Ristopro Fabriano (76-68) batte nel derby la Luciana Mosconi Ancona e conquista, con alcune gare di anticipo, l’accesso ai playoff. E’ stata una partita molto combattuta condotta dal primo all’ultimo minuto dai padroni di casa che, pur tra mille difficoltà fisiche e la "coperta corta", è riuscita anche questa volta a dosare le forze per vincere la gara contro i "cugini" anconetani che hanno disputato una buona gara e, solo nel finale, hanno alzato bandiera bianca. Ottime le prove di Centanni (20 punti e 4 assist), Stanic (17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist), Petracca che è andato in doppia-doppia con i 14 punti e i 10 rimbalzi e il giovane Gulini con i suoi 14 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Per contro ottime le prova di Ciribeni (20 punti, 4 rimbalzi e 2 assist), Ambrosin (12 punti e 3 rimbalzi), Reggiani (11 punti) e Bedin (8 punti, 6 rimbalzi e 1 assist). Nel primo quarto parte bene Fabriano che con Gulini si porta sul 5-0 al 1’. Buona la reazione di Ancona con Ciribeni-Bedin (7-6 al 4’). Gulini, Centanni e Staniz e cartai a +7 (18-11 al 6’). Nei minuti finali Ancona recupera con Czoska e Ciribeni e chiude al 10’ sotto di 2 (26-24) con i fabrianesi un po’ in affanno. Nel secondo parziale Fabriano con Petracca vola a +5 al 12’ (30-25), ma i ragazzi di Coen recupera fino al pareggio di Panzini (30-30). Papa e Stanic riporta la Ristopro a -5 al 18’ (38-33), ma nei minuti parziale recupero di Ancona che con Czoska chiude al 20’ sotto di 4 (41-37). Al rientro dopo l’intervallo Fabriano continua a condurre le danze ma Ancona riesce sempre a rientrare. Al 26’ il trio Papa-Centanni-Stanic porta Fabriano a +11 al 26’. Nel finale la coppia Ambrosin e Reggiani chiudono al 30’ sotto di 5 (56-51). Nell’ultimo quarto due triple di Petracca e cartai a +11 (62-51) al 32’. Ancona ha sette vite va a canestro con Bedin e un parziale di 5 a 0 al 32’ è a -6 (62-56). Al 35’ Stanic e Gulini riportano Fabriano a +10. Nel finale Ancona ha un ultimo sussulto, raggiunge il -5 al 36’ (71-66). Ma i ragazzi di Aniello non si fanno sorprendere e chiudono l’incontro avanti di 8 (76-68).