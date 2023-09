D’Errico l’unica buona notizia

Alessandroni 6 Attento e sicuro, incolpevole sul gol.

Sheffer 6 Buona spinta in avvio, cala nella ripresa.

Vrioni s.v.

Bartolini 6 Prestazione ordinata

Tomba 6 Partita discreta al centro della difesa, sembra prendere confidenza con il nuovo ruolo

Pierpaoli 6 Prestazione senza sbavature nella mediana

Capezzani 6 I tifosi del Fano lo punzecchiano, prova a concentrarsi sulla gara, ma incide poco

Magi Galluzzi 6 Totem in mezzo alla difesa, solita certezza

Kerjota 6 Controlli e passaggi deliziosi, ma si perde in qualche virtuosismo di troppo

Baldini 5,5 L’ultimo ad arrendersi, stavolta però è meno preciso

Pesaresi 6 Grintoso, ma davanti alla porta non trova il guizzo giusto. Esce per un problema al polpaccio

Mancini 6 Entra e prende il posto di Sheffer, ma non spinge come al solito sulla fascia

Balleello 6 Ha l’ingrato compito di sostituire Pesaresi. Fatica a trovare spazi utili.

D’Errico 6,5 Probabilmente il migliore. Gioca e si diverte, mezzo voto in meno per l’errore a tu per tu con Guerrieri. Sta tornando quello di qualche anno fa, è l’unica buona notizia di giornata.

Casagrande 6 Promosso, parte titolare nel derby e non trema

Allenatore Clementi 6 La Vigor non è neppure lontana parente di quella dello scorso anno. La sua filosofia di gioco si vede, ma il cinismo si è smarrito