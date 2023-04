"Determinati a tagliare il traguardo dei playoff"

"Stiamo inseguendo un sogno e faremo di tutto per agguantarlo". Nico Mariani, allenatore del Montefano, vuole tagliare il traguardo dei playoff nel match di oggi in casa dell’Azzurra Colli. "Centrare quell’obiettivo – spiega – vuol dire coronare una stagione importantissima". Il centrocampista Alla è stato convocato, sarà assieme alla squadra l’attaccante Dell’Aquila che vedrà la gara dalla tribuna per la squalifica. "Dell’Aquila – dice Mariani – meritava di giocare questa gara, ci darà una mano anche da fuori". Basta un punto ai viola per assicurarsi il biglietto per i playoff, ma la squadra andrà in campo senza fare calcoli. "Io non li ho mai fatti, dovremo solo pensare alla partita". L’Azzurra Colli ha un punto di vantaggio sugli avversari. "Ci attende un avversario forte, ben allenato, con un tecnico esperto e preparato, davanti hanno elementi di valore. Ma al di là di tutto noi dobbiamo essere noi stessi, fare ciò che abbiamo fatto vedere fino a questo momento". È l’ultimo sforzo per il Montefano. "Abbiamo lavorato sodo, ci siamo preparati con attenzione a questa sfida: abbiamo uno storico traguardo davanti e dobbiamo tagliarlo per noi stessi, per la società e per i tifosi". Anche oggi la squadra potrà contare sull’incitamento dei supporter. "Non saremo soli, non lo siamo mai stati. I tifosi sono sempre stati al nostro fianco, sono magnifici e vogliamo dare loro qualcosa di estremamente importante. In paese c’è chi ti ferma per ricordarti quanto sia importante questa gara, per incitarti. Io devo tanto a loro e alla società". Oggi si gioca l’ultima giornata di campionato. "Mi dispiacerebbe enormemente non centrare l’obiettivo essendoci stati dentro sempre, ma c’è anche da dire che all’inizio nessuno ci dava chance. Io ho sempre creduto nei playoff sapendo quanto siano forti la squadra e la società, e su quanto i tifosi avrebbero potuto darci. Ci meritiamo i playoff e faremo di tutto per prenderli".