Di corsa il Settempeda bike tour "Tante persone ci hanno incitato"

L’associazione Bike Zone di San Severino ha ideato e lanciato ormai da un anno e mezzo il "Settempeda bike tour": un anello a tappe di 100 chilometri che si snoda lungo le colline e le montagne attorno a San Severino. Tantissimi, anche da fuori, vengono per percorrerlo in mountain bike in uno o due giorni, immergendosi fra le bellezze naturali del territorio. Ma mai nessuno aveva avuto l’idea di percorrere l’intero tracciato a piedi, di corsa. Fino al momento in cui hanno realizzato autentica questa impresa due amici settempedani: Alessio Cesaroni e Luca Falistocco, entrambi tesserati col Trial Zone, la sezione dedicata alla corsa in montagna e coordinata da Alessandro Tacchi. Ci sono riusciti in 14 ore e 45 minuti, nella stessa giornata, partendo al mattino presto dal piazzale del Commercio e arrivando a sera al Bar centrale, in Piazza del Popolo, per completare così tutti i "bollini" del percorso, secondo le regole dei bikers.

"È stata un’esperienza nata in amicizia – dicono Alessio e Luca – senza alcuna pretesa cronometrica, ci abbiamo provato ed è andata bene. Siamo partiti alle 5 e abbiamo terminato la corsa alle 19.45, mangiando un po’ di riso nel punto di ristoro ‘Il cantuccio’ di Elcito. È un bel giro, da Corsciano in su davvero panoramico. Lungo il cammino abbiamo incontrato diverse persone che ci hanno dato conforto. Non ci credevamo neppure noi...".

m. g.