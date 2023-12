Di Cuonzo: "Ci rinforzeremo"

Una voce unanime esce da tutto l’ambiente granata: "Tifosi stateci vicini senza protestare contro la gestione della società". I sostenitori marchigiani, presenti in buon numero a Riano, non l’hanno digerita bene. E’ stata una sconfitta pesante e la società è stata chiamata in causa a gran voce. Chiaro e amareggiato il responsabile dell’area tecnica Giuseppe Di Cuonzo, non interviene, invece, il tecnico Spendolini, andato sotto al settore dei tifosi marchigiani che hanno tenuto a rapporto la squadra per oltre venti minuti. "Stiamo facendo tutti dei grossi sacrifici per il Fano. Stiamo dedicando ore importanti a questa causa", afferma Di Cuonzo. Una causa che si sta giocando su diversi fronti sia dentro che fuori dal campo. Attacco peggiore del girone che trova difficoltà nella finalizzazione. Serve voltare in fretta pagina ma servono, più che altro, rinforzi perché in queste condizioni non si va da nessuna parte. Chiaro e forte il messaggio dei tifosi. Altrettanto chiaro il responsabile dell’area Tecnica: "Faremo qualcosa per puntellare il reparto – prosegue il direttore – ma oggi non è corretto parlare di settori. Serve intervenire soprattutto a livello mentale". Eppure il Fano la sua onesta partita l’aveva anche fatto impostata.

"Nel primo tempo ho visto una squadra molto caotica, nella ripresa invece è uscito quel valore che riconosco nei ragazzi – conclude il direttore – purtroppo è un periodo di profondo disagio e i tre punti infonderebbero un pizzico di serenità che da troppo tempo manca".

Mirko Cervelli Desideri