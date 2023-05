Di Nicola vince il Pallino d’oro

L’abruzzese Giuliano Di Nicola ha vinto la 50ª edizione del Pallino d’oro, forse la gara più importante che si svolge nelle Marche, che si è disputata alla Bocciofila Sambucheto, presieduta da Michele Vitanzi. Si tratta di una gara individuale riservata a giocatori di categoria A della specialità della raffa. Si sono sfidati 75 atleti agli ordini del direttore di gara Roberto Lopparelli. Ha vinto Di Nicola, campione del mondo nella coppia mista, che ha sconfitto in finale il campione del mondo della coppia maschile Mirko Savoretti, il recanatese tesserato con la squadra campione d’Italia e d’Europa del Caccialanza Milano. Al terzo e quarto posto Marco Sabbatini (Castelfidardo), battuto in semifinale da Di Nicola, e Leonardo Stacchiotti (Montesanto) che in semifinale aveva ceduto a Savoretti. Straordinario lo spettacolo della presentazione degli otto finalisti ed eccezionale il parterre de roi delle autorità, a cominciare da quella di Mutlu Turkmen, il presidente della federazione mondiale delle bocce giunto dalla Turchia.