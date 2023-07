Di Paola resta alla Vis E il 23 amichevole col Monza

Il centrocampista Manuel Di Paola resta alla Vis Pesaro. La società e il giocatore hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. Di Paola, classe 1997, ha collezionato 35 presenze in serie B e 88 in C. Forte personalità, qualità tecnica, capacità di trovare la rete anche da calci piazzati, una presenza fondamentale nel centrocampo biancorosso. La sua esperienza sarà molto utile al progetto del club del presidente Mauro Bosco. Intanto oggi proseguono gli allenamenti al Benelli in vista della partenza per il ritiro che come nel 2022 sarà a San Lorenzo Dorsino, dal 22 al 29 luglio. La Vis alloggerà all’hotel Cima Tosa La prima amichevole, in programma durante la preparazione al prossimo campionato, sarà contro una squadra di serie A: il Monza domenica 23 luglio alle 16 al campo di Temù (Bs), vicino a Ponte Di Legno, dove la società lombarda svolgerà la intera preparazione.

Non solo prima squadra. La Vis Pesaro Academy sta per iniziare la stagione con una interessante proposta per i piccoli campioni e piccole campionesse. Il primo atto sarà l’open Day che si svolgerà al supplementare Benelli in due giornate: il 28 luglio dalle ore 18 alle 19,30 e il 31 luglio dalle ore 18,30 alle 19.30. Sarà aperto a tutti ragazzi e ragazze nati dal 2011 al 2018 compresi. Per partecipare è obbligatorio che i genitori presentino un certificato medico non agonistico dai 6 anni compiuti in su. Info. 393 4228660. Si è concluso con successo invece il Vis Experience Camp in Trentino Alto Adige a San Lorenzo Dorsino. Una occasione unica per ragazzi e ragazze nati dal 2008 al 2014. Lavoro in campo, piscina, escursioni, amicizie che nascono, divertimento ma anche apprendimento, regole da rispettare, saper stare in gruppo fuori casa, per molti ragazzi è stata la prima esperienza. Si è concluso anche il Vis Pesaro Techinical Training Camp. Per tre settimane i ragazzi hanno seguito un perfezionamento tecnico, giocando, imparando e divertendosi. Grande successo, con soddisfazione di tutti, dagli organizzatori capitanati dal responsabile della Academy Devin Alacqua a coloro che hanno partecipato. b.t.