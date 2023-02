Diamantini: "Alla Lube mi sento a casa mia"

Con una seduta di pesi in mattinata ed una riservata alla parte tecnica nel pomeriggio, la Lube ieri ha iniziato la settimana di lavoro in vista della partitissima contro Piacenza. Una gara che vale tanto per la classifica dato che i team sono appaiati al quarto posto (la Lube ha un miglior quoziente set e una gara in meno) e che è accompagnata da un fascino particolare grazie alla presenza di tre illustri ex come Simon in primis, ma anche Leal e Lucarelli. In casa biancorossa il ritrovo dopo due giorni di inatteso riposo è stato caratterizzato da un particolare fermento, sia per l’avvicinarsi di una sfida speciale sia per la voglia di tornare a giocare dopo l’inatteso rinvio a Siena. Ne abbiamo parlato con il centrale Enrico Diamantini.

Come ha passato il weekend stranamente libero?

"Sono stato a vedere Macerata, le ragazze della A1. Poi domenica sono tornato a Lucrezia a trovare parenti e amici. Ne ho approfittato per vedere il Carnevale a Fano che penso erano 20 anni che non ci andavo…".

A lei l’ultima partita con Cisterna le ricorda il muro della vittoria…

"In effetti con un muro credo che non avevo mai fatto il punto della vittoria. Sì lo so che non ho esultato, poi i compagni mi hanno fatto di tutto, compreso spettinarmi perché sanno che mi dà fastidio…".

A proposito, gli acciacchi di Nikolov e Yant e la febbre di Zaytsev sono tutti piccoli allarmi rientrati?

"Sì non era nulla di che, siamo al completo ed è importante sfruttare la settimana lunga per allenarsi al meglio. In 5 anni che sono qui è una situazione che non è capitata quasi mai in questa fase".

Domenica contro Piacenza gara chiave per il 4° posto ma forse anche per sognare il terzo?

"Sappiamo bene cosa sono in grado di fare i loro assi. Finora hanno un po’ arrancato complici le assenze per infortunio, ma ritengo che siano una squadra pericolosissima proprio nei playoff. Già all’andata, erano senza Simon, fu dura (2-3). Sì per sognare il 3° posto tutto passa da domenica".

In estate era sicuro di trovare spazi pur con l’arrivo di Isac, poi il brasiliano non è stato tesserato e lei ha avuto spazi come non mai. Con il contratto che scade nel 2024 sembra chiaro che rimarrà, vero?

"Sì la mia volontà è quella di restare, mi sento a casa mia, non è un modo di dire, sono cresciuto qui. In questa stagione ho giocato di più ed è stato ancor maggiormente piacevole perché con Balaso siamo i veterani e con compagni più giovani sento di avere più responsabilità".

Andrea Scoppa