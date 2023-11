"Difesa di basso livello non abbiamo avuto equilibri né unione"

"La commento perché bisogna farlo, ma in una serata come questa non è il caso di parlare di tattica: siamo stati battuti in uno contro uno sistematicamente, fino al ferro, ed abbiamo avuto percentuali scadenti in attacco". Buscaglia è davvero avvilito nella sala stampa del Palaradi: la sua Vuelle, che era arrivata per giocarsela alla pari contro una diretta concorrente, è uscita distrutta dal confronto con la Vanoli: "Non abbiamo avuto compattezza, nè gambe in uscita dai blocchi; anche in situazioni semplici sono mancate del tutto le collaborazioni. Perciò - aggiunge il coach biancorosso - ora bisogna assolutamente percorrere la strada che tutti sappiamo: chiuderci in palestra e abbassare le gambe".

Inaccettabile un approccio così soft in una serata così importante, come se lo spiega? "Me lo domando anche io, soprattutto dopo una settimana che invece aveva avuto un approccio del tutto diverso da parte dei ragazzi, sia in allenamento che nel rapporto fra loro. Ma poi bisogna avere la capacità di entrare in campo con una durezza diversa, capire e lavorarci su".

Arrivati sul -10, quel break di 21-0 è stato devastante: "In quel frangente abbiamo cercato di reagire, ma abbiamo subìto troppo presto e troppo velocemente un contro-break e non siamo stati capaci di sfruttare l’occasione. Non si può giustificare una prestazione del genere, visto che ci è già successo di avere degli up and down in quest’inizio di stagione e stasera in particolare abbiamo fatto fatica a trovare equilibri ed anche unione". Poi chiude: "Cremona ha fatto una partita eccellente, con un’energia completamente diversa e gli faccio i complimenti, ma la nostra difesa è stata veramente di basso livello".

e.f.