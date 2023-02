Dirlic del Cisterna è il re dei bomber Romanò firma 6 ace

La terz’ultima di regular season ha segnato il record di incontri terminati al tie-break, ben 5, tutti tranne quello dei marziani di Perugia che hanno liquidato 3-0 Cisterna. Al 5°set sono finiti gli altri confronti in chiave playoff, come Verona-Modena e Milano-Trento. Incredibile quest’ultima (giocata davanti a oltre 5mila tifosi) con l’Itas che ha recuperato da 2-0 ed evitato che la Lube si facesse sotto e mettesse a rischio il suo terzo posto. Al momento Trento mantiene 6 lunghezze di margine. I top del turno sono stati i baby opposti Sapozhkov e Lawani, entrambi arrivati a 29 punti, ottimi con 6 muri Ricci e Volpato, nessuno come Romanò al servizio con 7 ace. Nella classifica generale l’opposto di Cisterna Dirlic continua a comandare tra i bomber ma l’astro nascente Lawani nelle 4 partite disputate è primo per puntiset. Negli ace balza in testa Keita (decimo Nikolov), tuttavia se si valutano i set nessuno come Herrera. A muro Podrascanin davanti a Simon ma solo perché il cubano ha saltato alcune partite.

an. sc.