Disastro Chinenyeze, Nikolov e Zaytsev soffrono

De Cecco 5,5 (nella foto): si guarda attorno cercando un punto di riferimento, accorgendosi tardi che ce n’è soltanto uno disponibile: Marlon Yant. Non è la qualità, insomma, a mancare, ma la chirurgica lucidità del brasiliano di là da rete.

Zaytsev 5,5: tiene il campo per due set, provando a fare tutto, fino a ricevere, ma con magri risultati. Il cambio per Gabi Garcia è dettato dalla disperazione, non dal demerito.

Nikolov 5: Bruno lo mette in frigo murandolo e inducendolo all’errore. Per una volta il talento bulgaro non si aiuta col servizio, e in ricezione soffre troppo.

Yant 6,5: il migliore per distacco, ma perché aspettare un’ora prima di metterlo in partita?

Anzani 5,5: buone cose, a sprazzi. Ad esempio è l’unico a eludere il muro gialloblù, mandando Sanguinetti fuori tempo. Non basta però.

Chinenyeze 4: atteggiamento inspiegabile da parte sua. La squadra soffre, pasticcia, però almeno lotta. Lui invece no.

Balaso 6: nocchiere di nave in gran tempesta, per citare Dante. Fa quello che può.

Gabi Garcia 6: piccoli segnali di guarigione dal suo periodaccio personale.

Bottolo 6: un ace e due bordate dall’attacco nel terzo set sono un importante segnale di vita.

Diamantini sv: subentra a Chinenyeze ma non tocca palla.

Sottile sv: nel primo set è lui a suggerire a De Cecco e Blengini che è ora di affidarsi a Yant.

D’Amico sv: tocca un pallone, ed è una bordata ingiocabile.

All. Blengini 5: Prova con foga a rimettere i suoi in partita: "Certi match bisogna essere felici di giocarli" grida dalla panchina, ma non convince i suoi. Ora la testa è solo alla lunga trasferta in Portogallo per la Champions League. Tornare alla vittoria sarebbe importante non solo per la classifica, ma anche per il morale dopo la doppia sconfitta tra Coppa e campionato.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 9, Lagumdzija 7,5, Ngapeth 8, Rinaldi 8, Sanguinetti 7,5, Stankovic 7,5, Rossini 7,5. Sala 8, Salsi 7,5. All. Giani 8.

Fabrizio Monari