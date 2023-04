Disco, lancio record di Sofia Coppari

Nuova impresa di Sofia Coppari nel lancio del disco. A Macerata la diciottenne dell’Atletica Fabriano spedisce l’attrezzo a 50.78 e migliora di due metri esatti il suo record regionale assoluto di 48.78 stabilito l’anno scorso. Dopo avere già vinto il titolo italiano juniores nella stagione invernale, continua a crescere la giovane e promettente atleta allenata da Pino Gagliardi realizzando il minimo per gli Europei under 20 di Gerusalemme (fissato a 47.50) che si svolgeranno ad agosto. Notevole la sua serie in una gara con tre lanci oltre il personale, superato anche con le misure di 49.17 e 48.96.