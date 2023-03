"Discorsi ancora aperti in vetta e in coda"

"Sarà decisivo per la vittoria finale lo scontro diretto tra Elpidiense Cascinare e Camerino". È quanto sostiene Fabio Carucci (foto), allenatore della Folgore Castelraimondo, su chi vincerà il campionato di Prima categoria. In testa c’è l’Elpidiense Cascinare con 59 punti, sei lunghezze dietro c’è il Camerino quando mancano sei gare alla conclusione del torneo. "Penso – aggiunge Carucci – che siano pochi i 59 punti dell’Elpidiense Cascinare tenendo conto della qualità dell’organico". È anche la squadra che vanta migliore attacco (46 gol) e difesa (13 reti al passivo). "Non mi sorprende considerando che davanti possono contare su Bucchi, Castellano, Amadio, Eclizietta, Balloni. In difesa non è affatto da tutti avere Ciaramitaro, Marcaccio, Polinesi, Cannoni". Le prime due hanno tenuto un bel passo e al momento la seconda salterebbe il primo turno dei playoff avendo più di 10 punti di vantaggio sulla quinta. "La nostra sconfitta – spiega Carucci – ha pregiudicato abbastanza le chance di playoff". Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per i playout essendo al momento 9 i punti di vantaggio dell’Esanatoglia sulla penultima Sarnano. "Fra un paio di turni ci sarà la sfida Sarnano-Esanatoglia che potrà sciogliere tanti dubbi a tal proposito". Il Sarnano ha 15 punti e il Cska Amatori Corridonia 13. "Nel girone di ritorno il Sarnano mi è sembrato in crescita, mentre il Cska è abbastanza costante ma non riesce a vincere". Ecco per Carucci qual è il match clou di domani. "Camerino-Portorecanati mette di fronte la squadra di casa in lotta per la promozione e gli ospiti che possono sperare nei playoff" Sono trascorse 24 giornate di campionato. "La classifica rispecchia i valori espressi sul campo". Da domenica le partite inizieranno alle 16. "A me – conclude Carucci – sembra troppo tardi, l’orario ideale è il fischio d’inizio alle 15 e si potrebbe giocare tranquillamente a quell’ora fino a fine maggio".