"Dobbiamo giocare come nella ripresa contro l’Osimana"

Il suo ingresso ad inizio ripresa ha cambiato il copione di una gara che vedeva la Sangiustese sotto di due gol in casa alla fine della prima frazione contro l’Osimana. Il volto nuovo dei calzaturieri Lorenzo Cinque con una doppietta è riuscito a riequilibrare la sfida e forse, visto quanto creato, avrebbe potuto pretendere qualcosa in più ma, dopo un infortunio, la ripartenza è stata quanto mai positiva. "L’importante – dice l’attaccante – è che sto sempre meglio in modo da dare il mio contributo alla squadra. Domenica sembrava una partita molto difficile da recuperare, considerando che gli avversari ci avevano messo sotto nel primo tempo. Dobbiamo capire il perché, come accaduto anche a Porto Sant’Elpidio, partiamo un po’ con il freno a mano, poi escono fuori le nostre qualità che abbiamo dimostrato di avere. Bisognerà entrare in campo sin da subito con l’atteggiamento visto nel secondo tempo contro l’Osimana, però con il lavoro sono sicuro che riusciremo ad assestarci". Ora c’è da preparare la trasferta sul prato dell’Atletico Gallo. "Un avversario difficile, quindi – precisa Cinque – l’approccio sarà fondamentale. La classifica è corta, è vero che siamo reduci da cinque turni senza sconfitte ma sono quasi tutti pareggi, quindi dovremo impegnarci a infilare una serie di vittorie per scalare delle posizioni".

Diego Pierluigi