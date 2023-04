"Dobbiamo raggiungere la zona della tranquillità"

"A Potenza Picena sarà una gara aperta tra squadre alla ricerca di quei punti per conquistare la salvezza il prima possibile". Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, fotografa la partita di domani, che chiuderà la 28ª giornata. "Si giocherà – aggiunge – su un campo che favorisce gare molto veloci. Il Potenza Picena prende pochi gol, sa difendersi bene e così dovremo allargare il gioco, avere pazienza, cercare il fraseggio, tenere palla per trovare i varchi giusti". Il Casette Verdini non dovrà giocare palle lunghe. "Dovremo avere il possesso del pallone". Lattanzi non disporrà dell’infortunato difensore Menghi mentre dovrebbe tornare a disposizione Ribichini. "Stiamo facendo bene, però non è il caso di abbassare la guardia, specialmente nelle ultime gare che sono le più delicate, in cui i risultati non sono mai scontati. C’è da stare attenti per prendere quei punti necessari per garantirci al più presto la salvezza".