Dolphins, finale amaro I Guelfi staccano il pass

Si spegne in semifinale il sogno dei Dolphins Ancona. Partita che lascia l’amaro in bocca alla squadra dorica, che vede sfumare il primo biglietto per Toledo USA, lasciandovi accedere i Guelfi Firenze che vincono la partita per 42-21. Non riesce la rimonta ai Dolphins, che, nonostante un primo tempo sofferto, riescono nel terzo quarto a ribaltare la situazione per poi, nell’ultimo quarto, lasciare spazio a un dominio Guelfo che, con meno infortuni e con più cambi, sovrasta gli ormai stanchi Delfini. Partita che resta comunque una delle migliori di questa stagione e dà ottimi segnali per ripartire al meglio per la prossima stagione. I Dolphins Ancona sono una realtà giovane, creata da ragazzi del territorio marchigiano, che si classifica tra le quattro migliori d’Italia per il terzo anno di fila. Una società che è in crescita anche grazie ad un Coaching Staff coeso e preparato che agisce come una sola macchina che prepara i ragazzi a ogni sfida facendoli sentire parte di una famiglia, tirando fuori il meglio da ognuno. La disamina del coach Roberto Rotelli: "Il risultato ci vede sconfitti, abbiamo dato tutto quello che potevamo per cercare di ribaltare il pronostico e portarla a casa ma cosi non è stato. Siamo partiti in modo lento come al solito lasciando segnare troppo la squadra avversaria creando questo gap che è difficile da riprendere. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare ma non siamo stati capaci di ottimizzarlo al massimo. Nel secondo tempo siamo rientrati cercando di mettere le cose a nostro favore ma non ci siamo riusciti in quanto fronteggiavamo una squadra al completo con l’aggiunta in carne ed ossa di Art Briles, HC della compagine fiorentina, che sicuramente ha dato una spinta in più a tutti i giocatori, anche a quelli infortunati rientrati per questa partita. Binomio Gerbino-Fimiani ci ha messo molto in difficoltà. Abbiamo recuperato bene e abbiamo giocato tutte le nostre carte accorciando il risultato a 27-21 che ci ha fatto credere di potercela fare, ma i Guelfi hanno continuato a macinare e noi pur dando il massimo, nonostante rimasti contati, abbiamo subito le loro corse. Ne usciamo comunque a testa alta".