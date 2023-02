Domani a Matelica lo sport marchigiano incontra Malagò

Domani Giovanni Malagò (foto), presidente del Coni, incontrerà a Matelica i rappresentanti del mondo sportivo marchigiano. L’appuntamento è alle 15 nella sala riunioni della azienda Halley Informatica, che si trova in via Aristide Merloni al civico 17, per un momento di confronto e di saluto.

Fabio Luna, presidente del Coni Marche, dà notizia di questa importante iniziativa che offre la possibilità di avere un contatto diretto per le realtà sportive marchigiane direttamente con Malagò.

La visita del presidente nazionale del Coni proseguirà poi al Teatro Piermarini, dove sarà ospite d’onore alla presentazione del libro "Matelica, oltre un secolo di calcio".