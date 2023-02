Domani a Roma si assegna il Trofeo Oggi le semifinali

È sabato di recupero per Siena e Civitanova, è fine settimana della Final Four di Coppa Italia 2023 per Perugia, Trento, Piacenza e Milano. Curiosamente tutte squadre "legate" alla Lube. La grande favorita Perugia infatti, solo un punto perso in campionato, sarà avversaria dei biancorossi nell’ultima di regular season; Milano invece verrà affrontata tra una settimana ed ha eliminato De Cecco e compagni nei quarti; Trento è davanti in classifica e Piacenza, appena battuta, è subito dietro. Questi gli orari delle gare al Palazzo dello Sport di Roma: alle 15.30 si comincia con Perugia-Piacenza, alle 18 Trento-Milano, entrambe in diretta su Rai Sport, ultimo atto tra le vincenti domani alle 16 con la diretta su Rai2. Nel 2012, ultima volta nella Capitale, la Lube perse la finale 3-2 con Trento. Tra le novità della kermesse le panchine e il primo arbitro dalla stessa parte del campo, di fronte alle telecamere. Inoltre ci saranno massimo 15 secondi per effettuare il servizio dopo la fine dell’azione precedente.

an. sc.