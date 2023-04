Domani alle 10 il via alla gara delle giovani

CORRIDONIA

Domani alle 10 sarà dato il via a Corridonia della Giornata Rosa a Corridonia. Sono giorni di intenso lavoro per gli organizzatori del Club Corridonia, capitanati da Mario Cartechini e Orlando Vecchioni, che non hanno mai nascosto la volontà di voler fare di tutto per promuovere il movimento ciclistico femminile con le categorie juniores (gara valida per il campionato regionale FCI Marche) e open (under 23 ed élite). Partenza fissata alle 10 dai giardini pubblici, la corsa interessa la zona industriale con quattro giri iniziali di un circuito tra Piediripa e Sforzacosta, prima di tornare in paese ed affrontare poi il segmento conclusivo nel territorio di Pianerossi fino al traguardo posto di fronte ai giardini pubblici per complessivi 85 chilometri. Parallelamente allo svolgimento della gara juniores, spazio al convegno “Io rispetto il ciclista” alle 10.15 nell’ex mercato coperto in presenza di Marco Scarponi con la sua Fondazione intitolata a Michele, oltre alle autorità cittadine e sportive, in attesa dell’arrivo delle ragazze.