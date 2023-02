Domani arriva il Castel di Lama "Comportiamoci da Civitanovese"

Impegno interno per la Civitanovese che alle 15 di domani ospiterà il Castel di Lama. Con 20 punti, i piceni occupano la terzultima posizione di classifica, sopra a Futura 96 e Grottammare a quota 17. Ciò nonostante, si tratta di un "avversario roccioso e organizzato, di quelli che ti fanno giocare male", avverte il direttore sportivo rossoblù Giorgio Crocetti. Dal canto loro, i padroni di casa godono di piena salute venendo da due vittorie consecutive, in ultimo lo 0-3 a Grottammare. I due confronti più recenti sono terminati con la porta inviolata per la compagine del patron Mauro Profili ed è da qui che si vuol ripartire: "ci presentiamo alla sfida – aggiunge Crocetti – con la consapevolezza di avere strumenti importanti a nostra disposizione, ma guai a staccare la spina. Per questo dico: comportiamoci da Civitanovese, proprio come abbiamo fatto nell’ultimo match". Operazione non semplice quest’ultima, ma le carte in mano del tecnico Francesco Nocera sono tante: recuperati il centrocampista Alex Strupsceki e il difensore Diego Ballanti, rimangono in dubbio il centrocampista Lorenzo Rapagnani, il trequartista Pablo Becker e l’esterno Martin Leopoldo Garcia. Per il resto, tutti i tasselli sembrano al loro posto e non è esclusa la presenza dei giovani, come il classe 2006 Andrea Cosignani, terzino che, impiegato nelle ultime partite, non ha affatto sfigurato. "In settimana si è lavorato molto su questi giocatori, non è escluso che qualcuno di loro possa essere schierato", confessa poi il diesse rivierasco. Il Castel di Lama è reduce invece dalla sconfitta casalinga contro l’Aurora Treia, seconda forza del campionato a quota 41 punti, che oggi riceverà il Matelica.

Francesco Rossetti