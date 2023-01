Domani gara d’alta classifica tra Valdichienti Ponte e Urbino

Partite e arbitri del fine settimana dalla C alla Prima categoria. Serie C. Domani si gioca la 21ª giornata. Ore 14.30: Cesena-Rimini: Perri di Roma; Fiorenzuola-Vis Pesaro: Gianquinto di Roma; Olbia-Montevarchi: Burlando di Genova; San Donato T.-Torres: Zanotti di Rimini; Entella-Alessandria: Gigliotti di Cosenza. Ore 17.30: Gubbio-Fermana: Crezzini di Siena; Imolese-Lucchese: Ramondino di Palermo; Recanatese-Carrarese: Gauzolino di Torino; Reggiana-Siena: Giordano di Novara. Lunedì alle 20.30. Ancona-Pontedera: Lovison di Padova. Classifica. Reggiana 43; Gubbio 39; Cesena 38; Pontedera, Entella 36; Carrarese 33; Ancona, Fiorenzuola 32; Rimini, Siena 31; Lucchese 29; Fermana 23; Torres 21; San Donato Tavernelle 19; Alessandria 18; Montevarchi 17; Imolese, Vis Pesaro 16; Olbia 15. Serie D. Si gioca alle 14.30 la 18ª giornata. Oggi: Vastese-Tolentino Zammarchi di Cesena. Domani: Fano-Nuova Florida: Dorillo di Torino; Avezzano-Porto d’Ascoli: Colelli di Ostia Lido; Termoli-Pineto: Nigro di Prato; Matese-Notaresco: Spina di Barletta; Roma City-Trastevere: Zini di Udine; Samb-Montegiorgio: Catanzaro di Catanzaro; Vastogirardi-Chieti: D’Andria di Nocera Inferiore; Vigor Senigallia-Cynthialbalonga: Muccignato di Pordenone. Classifica. Pineto 40; Vigor Senigallia 33; Porto d’Ascoli, Avezzano, Trastevere 28; Cynthialbalonga, Matese 27; Fano 23; Vastogirardi 22; Samb, Chieti 21; Nuova Florida 20; Montegiorgio, Vastese 18; Termoli, Notaresco 15; Roma City 14; Tolentino 13. Eccellenza. Domani in campo alle 14.30 per la prima...