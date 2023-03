Domani il Marina e mercoledì il Certaldo Palmieri: "Due momenti fondamentali"

Non conosce pause la stagione del Valdichienti Ponte, che alle 15 di domani sarà impegnato tra le mura amiche per affrontare il Marina, dopo aver ritrovato la vittoria sul campo del Fabriano Cerreto nell’ultimo turno. Tra le firme decisive per conquistare tre punti c’è stata quella di Federico Palmieri, prezioso anche in chiave Coppa Italia in quanto è stato proprio lui a segnare la rete del pareggio nella gara di andata contro il Certaldo. "L’importante – sottolinea l’attaccante – è sempre la squadra. Lavoriamo per raggiungere degli obiettivi di gruppo, poi ovviamente fare gol fa piacere ma è solo la parte finale poiché dietro c’è tutta una preparazione frutto di un lavoro collettivo. Adesso entriamo in una fase dove si decide la stagione; pertanto, siamo concentrati sulla sfida contro il Marina che vogliamo vincere in modo da muovere la classifica ed avvicinarci alla zona playoff". Mercoledì la truppa allenata da Bolzan giocherà in Toscana la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia ed i giochi sono ancora aperti per staccare il pass verso le semifinali. "Senza dubbio – spiega Palmieri – è stato un periodo impegnativo, ci sono state settimane in cui ci siamo allenati ogni giorno, però vogliamo andare avanti su ogni fronte, perciò i sacrifici sono necessari per raggiungere gli obiettivi. In campionato abbiamo vissuto il mese di gennaio in maniera un po’ tribolato e così si sono scombussolate le carte in tavola, però ci siamo rimboccati le maniche e ne siamo venuti fuori. Queste due gare saranno fondamentali per capire dove possiamo arrivare".

Diego Pierluigi