Domani la Rata contro l’Osimana Il Montefano di scena a Jesi

Partite e arbitri delle gare del weekend dalla C alla Prima categoria. Serie C. Oggi le gare della 5ª giornata di ritorno. Ore 14.30: Carrarese-Alessandria: Burlando di Genova; Fiorenzuola-Imolese: Bozzetto di Bergamo; San Donato T.-Reggiana: Centi di Terni; Siena-Olbia: D’Eusanio di Faenza; Torres-Recanatese: Gandino di Alessandria; Entella-Gubbio: Monaldi di Macerata. Ore 17.30. Ancona-Vis Pesaro: Longo di Cuneo; Fermana-Montevarchi: Pacella di Roma; Pontedera-Cesena: Collu di Cagliari; Rimini-Lucchese: Vergaro di Bari. Classifica: Reggiana 52; Cesena, Entella 45; Ancona 41; Gubbio 39; Siena, Pontedera 37; Fiorenzuola 35; Lucchese, Carrarese 33; Rimini 32; Fermana 28; Torres 27; Recanatese 24; San Donato T. 23; Vis Pesaro 22; Alessandria 21; Olbia 19; Montevarchi 16; Imolese 16. Serie D. Alle 14.30 di domani la 4ª giornata di ritorno. Avezzano-Cynthialbalonga: Martina Molinaro di Lamezia Terme; Chieti-Montegiorgio: Cortese di Bologna; Pineto-Vastogirardi: Bonci di Pesaro; Porto d’Ascoli-Termoli: Martino di Firenze; Roma City-Vastese: Mirri di Savona; Notaresco-Samb: Petrov di Roma; Nuova Florida-Vigor Senigallia: Sciolti di Lecce; Tolentino-Matese: Leone di Avezzano; Trastevere-Fano: Leotta di Acireale. Classifica. Pineto 43; V. Senigallia 36; Cynthialbalonga 33; Trastevere 32; P. d’Ascoli* 31; Matese 30; Avezzano 28; Vastogirardi, Fano 26; Chieti 25; Samb 24; N. Florida 23; Vastese* 22; Montegiorgio 21; Roma C. 17; Termoli, Notaresco 16; Tolentino...