Domenica c’è la Vigor Senigallia "Tolentino, serve l’impresa"

La neve non ha ostacolato la preparazione del Tolentino, concentrato sul big match di dopodomani contro la Vigor Senigallia. "Ci siamo allenati regolarmente – dice l’attaccante Lorenzo Tizi – e per domenica non credo ci siano problemi al ‘Della Vittoria’. Arriva una grande squadra, che ha battuto la capolista e che sta facendo davvero un ottimo campionato, ma noi abbiamo bisogno di punti per salvarci e non faremo sconti". L’obiettivo dei cremisi è sempre quello di centrare la prima vittoria interna della stagione: "Sì, ci stiamo allenando bene – continua Tizi – e negli ultimi due pareggi conquistati avremmo meritato senza dubbio qualcosa di più... Però non ci arrendiamo, sappiamo che la salvezza è un’impresa difficile, ma ci crediamo".

Il giocatore del Tolentino, classe ‘99, è stato uno dei punti di forza della squadra dopo il rientro dall’infortunio. L’allenatore Zannini lo ha impiegato sia come esterno d’attacco sia come quarto di centrocampo a ridosso delle punte. "Ho recuperato, mi sento bene e spero di poter dare il mio contributo alla squadra, ancor più di prima, per il raggiungimento del traguardo che stiamo inseguendo", ribadisce Tizi, sottolineando l’impegno che tutti stanno dimostrando in allenamento, facendo attenzione ai dettagli e alle indicazioni dello staff tecnico. "Zannini sta lavorando molto sulla coesione del gruppo – conclude Tizi – e sul rafforzamento dello spirito di squadra. Non dobbiamo pensare alla classifica, ma a far sempre meglio di domenica in domenica...".

Mancano ancora 12 giornate al termine del campionato, in più il Tolentino deve recuperare la gara esterna di Vastogirardi, rinviata domenica scorsa per neve. Quindi, tanti punti in palio. Serve però un successo contro la Vigor Senigallia, serve un "Davide" capace di piegare "Golia".

