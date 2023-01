Domenica di derby: Tolentino a Fano La Sangiustese riceve la Maceratese

Le partite del fine settimana e gli arbitri dalla C alla Prima categoria. Serie C. Domani la quarta giornata di ritorno. Ore 14.30: Montevarchi-Siena: Maria Marotta di Sapri; Imolese-Siena: Maccarini di Arezzo; Olbia-Rimini: Mirabella di Napoli; Recanatese-San Donato T.: Ceriello di Chiari; Reggiana-Alessandria: Frascaro di Firenze. Ore 17.30: Cesena-Fermana: Calzavara di Varese; Gubbio-Ancona: Caldera di Como; Lucchese-Fiorenzuola: Gemelli di Messina; Entella-Carrarese: Kumara di Verona; Vis Pesaro-Carrarese: Ubaldi di Roma. Classifica: Reggiana 49; Cesena 44; Entella 42; Gubbio 39; Ancona 38; Pontedera 37; Siena 34; Carrarese, Lucchese 33; Fiorenzuola 32; Rimini 31; Fermana 27; Torres 24; Recanatese 23; San Donato T., Vis Pesaro 22; Alessandria 21; Olbia 18; Montevarchi 17; Imolese 16. Serie D. Domani in campo alle 14.30 per la terza giornata di ritorno: Fano-Tolentino: Cevenini di Siena; Termoli-Trastevere: D’Ambrosio Giordano di Collegno; Matese-Pineto: Zago di Conegliano; Montegiorgio-Cynthialbalonga: Sassano di Padova; Roma City-Avezzano: Zangara di Catanzaro; Samb-Chieti: Campazzo di Genova; Vastese-Porto d’Ascoli: Costa di Catanzaro; Vastogirardi-Nuova Florida: Kovacevic di Arco Riva; Vigor Senigallia-Notaresco (ore 15): Terribile di Bassano del Grappa. Classifica. Pineto 43; V. Senigallia 36; Trastevere 32; Porto d’Ascoli 31; Matese, Cynthialbalonga 30; Avezzano 28; Vastogirardi, Fano 26; Chieti 25; Samb 24; Nuova Florida 23; Vastese 22; Montegiorgio 21; Roma City 17;...