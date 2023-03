Domenica di gare al "CorridoMnia"

Scadono domani alle 12, le preiscrizioni obbligatorie per la 2ª edizione della manifestazione cross "CorridoMnia Park", che si terrà domenica al parco del "CorridoMnia Shopping Park" in via Mattei. L’appuntamento, organizzato dalla Sacen e patrocinato dal Comune, è stato indetto dalla Fidal Marche nell’ambito dei campionati regionali staffette, assoluti e master ed è valido come quarta prova cds giovanile di cross, ragazzi, cadetti, gare di contorno ed esordienti. Il programma si aprirà già alle 8.30 e prevede gare maschili e femminili di diverse categorie. Saranno premiate le prime tre staffette di ogni categoria e tutti gli esordienti, per le classifiche delle staffette master sarà calcolata l’età media dei frazionisti e le prime classificate di ogni categoria riceveranno lo scudetto di campione regionale. Per info: 0733.434574, 327.5307048, 331.7516671 o [email protected]