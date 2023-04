Domenica in diretta tv Fossombrone-Gallo

Domenica gli sportivi marchigiani potranno seguire in diretta televisiva su Tvrs il derby d’alta classifica Fossombrone-Atletico Gallo, calcio d’inizio alle 16.30. La partita, che avrà anche il commento tecnico di un associato dell’Assoallenatori, mette di fronte due protagoniste dell’Eccellenza: la squadra di casa è a un punto dalla capolista Atletico Ascoli, mentre gli ospiti hanno tre lunghezze di distacco dalla vetta. La gara mette quindi in palio punti pesanti nell’ultimo turno di campionato che propone altre partite interessanti come Urbino-Atletico Ascoli e, in chiave playoff, Azzurra Colli-Montefano e per i giallorossi Jesina-Osimana.