Domenica la Cbf Balducci a Firenze Ricci: "Siamo più cariche che mai"

"Arriveremo più cariche che mai al match contro le fiorentine del Bisonte consapevoli di dovere dare il massimo e scendere in campo con una mentalità più aggressiva". Maria Irene Ricci, palleggiatrice della Cbf Balducci Macerata, parla della sfida di domenica alle 17 al Pala Wanny di Firenze, in cui si spera di rivedere quella squadra sul pezzo vista all’andata contro Perugia e Bergamo, quando le maceratesi hanno conquistato 5 punti. "In quelle partite – ricorda – avevamo forse una maggiore spensieratezza per non avere così tante pressioni. Ora con il campionato ci si ritrova in balia delle onde e c’è più pressione. Noi abbiamo messo cuore e anima in ogni gara, dobbiamo ritrovare quella spensieratezza sapendo che ogni partita è una storia a sé". Adesso la squadra sarebbe retrocessa e magari ciò toglierebbe un po’ di pressione perché si può solo migliorare. "Dobbiamo fare i conti – spiega Ricci – con la realtà, e cioè che siamo ultime. Noi e la società vogliamo rimanere in A1 a tutti i costi e quindi è normale che ci sia pressione". Ma adesso c’è da pensare alla formazione fiorentina che all’andata aveva vinto al Banca Macerata Forum. "Loro hanno nella Malinov la nuova palleggiatrice, noi forse all’andata non siamo state sufficientemente abbastanza cattive, soprattutto in difesa. Per tornare a casa con i punti dovremo puntare sui nostri fondamentali e mettere poi la palla a terra".

Per Ricci la massima serie non ha detto nulla di nuovo. "Due anni fa – ricorda – sono stata a Trento in A1 e avevo visto in faccia la realtà, non sono quindi stupita di un livello così alto e il campionato mi ha confermato quanta qualità ci sia nella massima serie italiana". La giocatrice spiega come lo spogliatoio viva questa situazione. "Tra noi stiamo molto bene e siamo super cariche, ma viviamo la sofferenza delle sconfitte".

Nella famiglia Ricci ci sono la pallavolista Maria Irene e il cestita Giampaolo, magari condividono i momenti belli e quelli meno positivi. "Mi confronto con mio fratello e insieme sappiamo che mai come in queste fasi occorra mettere in campo il 101 per cento, di credere in cosa facciamo, di non smettere mai di allenarsi, di credere nel lavoro e nel sacrificio".