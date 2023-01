Domenica Maceratese-Osimana De Iulis: "Pronti alla battaglia"

"La classifica dice che l’Osimana è avanti a noi ma loro dovranno avere anche paura della Maceratese perché daremo filo da torcere agli avversari e giocheremo in casa". L’attaccante biancorosso Andrea De Iulis è già proiettato alla gara di domenica. "Ci stiamo preparando bene – spiega – e saremo pronti alla battaglia". De Iulis, nato nel 1993 a Roma, è uno dei volti nuovi della Maceratese e ha iniziato la stagione nell’Unipomezia (Serie D). "Avevo altre proposte nella zona di Roma, però è stato quasi scontato che abbia scelto una piazza così importante e che conosco bene avendo indossato le maglie di Ascoli, Fano e Vis Pesaro".

Per De Iulis è la prima esperienza in Eccellenza. "Mi sembra un torneo equilibrato. Ci sono alcuni calciatori che conosco per averli affrontati da avversario o per averci giocato assieme. L’impressione è buona, è quella di un torneo molto livellato con elementi validi. Non è quindi facile andare a vincere perché ogni partita presenta delle insidie. Ritengo che l’Eccellenza marchigiana sia un campionato davvero interessante che può essere un ottimo trampolino di lancio per i giovani". Il giocatore spiega quali sono i suoi obiettivi. "Cercare di aiutare la squadra facendo gol e, soprattutto, attraverso buone prestazioni perché i risultati vengono quando si gioca bene e di squadra". A metà dicembre il giocatore è approdato alla Maceratese. "Mi sono trovato subito a mio agio, posso solo dire bene della società dove sono stato accolto a braccia aperte, non pensavo che potessi integrarmi così presto. I compagni sono stati fantastici e pertanto sono ancora più soddisfatto della scelta fatta". Ma c’è da guardare avanti perché la Rata deve migliorare la classifica. "In questo momento – dice l’attaccante biancorosso – dobbiamo pensare di gara in gara, è inutile fissare obiettivi nel tempo. Noi siamo concentrati sul lavoro e ritengo che stiamo imboccando la strada giusta: siamo reduci da due risultati positivi e domenica scorsa abbiamo pareggiato a casa della Sangiustese una gara complicata. In questo momento dobbiamo dare continuità ai risultati".