Dominio Montecchio Gallo. Per la Jesina non c’è scampo

K-SPORT

3

JESINA

0

K-SPORT GALLO: Elezaj, Del Pivo, Notariale (38’ st Fabbri), Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni (32’ st Peluso), Torelli, Barattini (42’ st Giunti), Magnanelli (20’ st Dominici E.), Sciamanna (32’ st Baruffi). All. Lilli

JESINA: Pistola, Grillo, Mazzarini (31’ st Re), Capomaggio P. (17’ st Cordella), Capomaggio T., Lucarini, Nazzarelli (43’ st Brega), Zagaglia, Trudo, Zandri, Pesaresi (12’ st De Stefano). All. Strappini S.

Arbitro: Fiorillo di Lucca

Reti: 16’ pt Notariale, 21’ pt Del Pivo, 41’ st Dominici E.

Note: Spettatori500; Ammoniti Mazzarini, Capomaggio T., Torelli, Grillo, Notariale; Angoli: 2-4; Rec. 0’+5’.

Terzo confronto in tre settimane quello andato in scena ieri allo Spadoni di Montecchio tra i padroni di casa e la Jesina, ad avere la meglio è ancora il Montecchio Gallo. I locali si presentano privi di defezioni mentre gli ospiti devono rinunciare agli acciaccati Belkaid, Garofali e Ciavarella oltre allo squalificato Giovannini. Il primo quarto d’ora di gioco è giocato a ritmi non sostenuti e l’unica occasione degna di nota vede protagonista Torelli ma il suo tiro è centrale. Al sedicesimo minuto Notariale spezza gli equilibri con un potente sinistro da fuori area che batte Pistola sul palo lontano. Gli uomini di Lilli non si accontentano e pervengono al raddoppio con Del Pivo che di testa, su punizione di Magnanelli, trafigge anche l’estremo difensore jesino. La Jesina accusa il colpo e fatica a reagire provando timidamente a pungere ma il tiro da fuori di Grillo non produce risultati. La seconda frazione comincia sulla falsa riga della prima, con il Montecchio Gallo in controllo che senza nulla rischiare concede il possesso palla agli avversari che non riescono però a creare vere occasioni da gol. Aumentano le difficoltà per gli ospiti che sono costretti a rinunciare anche a Pesaresi per un infortunio.

Al quarto d’ora il Montecchio Gallo ha un’altra chance per segnare ma Peroni, servito ottimamente da Magnanelli, calcia debolmente. Poi ancora i locali protratti in avanti con Giovanni Dominici che mette un buon pallone in area ma l’attento Lucarini salva la sua difesa. Nel finale la Jesina "abbaia" due volte, la prima con Lucarini che di testa in seguito a corner sfiora il palo poi con Cordella che calcia alto. A cinque minuti dal termine arriva il terzo goal biancorossoblu con il subentrato Eugenio Dominici che insacca su assist dell’altro subentrato Fabbri ben imbeccato da Peluso. Finisce così una partita a senso unico che proietta il Montecchio Gallo in posizioni di classifica più nobili.

Diego Rugoletti