Donandel: "Squadra a due facce"

Un Marco Donadel si presenta in sala stampa nervoso e tirato in volto, dopo la mancata vittoria a Rimini. Però il tecnico difende la prestazione dei dorici: "Sì, un’Ancona a due facce, nel secondo tempo abbiamo pensato di poter controllare la gara, sapendo che non è nelle nostre caratteristiche sono altre. Dovevamo continuare come il primo tempo ma inconsciamente non lo abbiamo fatto ed è finito che, visto che in questo periodo ne succedono di tutti i colori, abbiamo anche regalato un rigore. Poi subito dopo ci siamo alzati, abbiamo fatto la nostra partita, con meno energie, loro davanti erano freschi e qualche difficoltà ce l’hanno creata. Abbiamo battuto un’infinità di punizioni e calci d’angolo. Due punti persi, certo non sono soddisfatto". Donadel salva anche l’approccio del match, ma non le scelte negli ultimi venti metri: "Sinceramente i primi dieci minuti siamo partiti subito all’arrembaggio, ma non sapevamo come il Rimini avrebbe giocato, dunque ho chiesto ai ragazzi di darci una prova di maturità, di adattarsi al sistema che avrebbe usato il Rimini. Poi hanno iniziato a fare quello che facciamo di solito, c’è mancata l’ultima giocata, l’ultimo passaggio. Probabilmente alla fine se guardiamo i tiri in porta non ne abbiamo fatti tanti, ma vicino all’area dobbiamo sentire l’odore del sangue". Sull’utilizzo di Energe con il contagocce Donadel aggiunge: "Avrei voluto metterlo dentro prima, ma non volevo togliere Cioffi, scelta tecnica". E alla domanda se si sente in discussione conclude: "Non mi sento in discussione finché non ricevo una telefonata".

g.p.