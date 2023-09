Doppio Gonzales, Fano si prende il derby. Ma c’è il caso Riggioni: il Fosso fa ricorso

0

fano

2

(4-3-3): Amici 6; Bianchi 6, Urso 6, Rovinelli 6, Mea 6; Fagotti 6 (21’ st Fraternali 6), Conti 6, Bucchi 6 (43’ st Palazzi ng); Casolla 6, Procacci 6 (10’ st Pagliari 6), Battisti 6 (21’ st Germinale 5,5). All. Fucili.

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Guerrieri 6; Riggioni 6, Mancini 6, Tomassini 6; Zanni 6,5 (19’ st Zanmarchi 6), Pensalfini 6,5 (41’ st Badan), Gonzales 6,5, Roberti 6 (12’ st Allegrucci 6), Urbinati 6; Tenkorang 6, Brunetti 6 (12’ st Malshi 6). All. Scorsini.

Arbitro: Guitaldi di Rimini 6.

Reti: 40’ pt Gonzales (rig.); 32’ st Gonzales.

Note: ammonito Bucchi. Spettatori circa 1.000

In un comunale "Bonci" pieno come un uovo e in una giornata ancora estiva e parecchio afosa, il Fossombrone perde il derby contro un Fano attendista e marpione, che non si fa vedere o quasi nel primo tempo, ma che poi non perdona niente nella ripresa. Occhio, però, perché non è finita qui: nel dopo-gara è emerso che il Fossombrone è pronto a fare ricorso perché il Fano ha schierato Riggioni, peraltro un ex: nella scorsa stagione era stato squalificato durante i playoff disputati dagli uomini di Fucili. Riggioni ha giocato anche la prima giornata, Fano-Vastogirardi, ma il club molisano non ha presentato ricordo. Il Fossombrone, salvo sorprese, lo farà.

Tornando alla partita, nei primi 45 minuti, l’iniziativa è quasi sempre del Fosso, ma di occasioni vere da gol se ne contano pochine, anzi, forse nessuna davvero degna di nota. La prima palla direzione porta, però, la firma il fanese Fagotti al 2’, ma di sicuro non è niente di che. All’8’ su un corner di Procacci, Guerrieri arriva comodo in presa alta. Al 12’ ancora Procacci, dalla trequarti, ma non mette paura. Al minuto 20 un tiro-cross di Bianchi vede Guerrieri bloccare tranquillo in presa aerea. Al 23’ c’è un bell’assist di Urso all’indirizzo di capitan Conti, ma il numero 8 di casa manca l’attimo giusto. Al 25’ si fa vedere il fanese Gonzales, il goleador di giornata, ma la sua conclusione dal limite non è di quelle daricordare. Al 31’ forse la migliore occasione per il Fosso, almeno sul piano della costruzione: Procacci dà in mezzo per Casolla, ma Guerrieri capisce tutto e anticipa. Al 38’ c’è un bel suggerimento di Mea per Casolla, ma pure stavolta l’attimo non è quello giusto. Al minuto 40 la svolta della partita: tiro di Zanni, tocco di mano di Procacci in area, l’arbitro dice che è rigore. Sul dischetto va Gonzales e non sbaglia: 0-1.

Nella ripresa Scorsini alza il baricentro dell’Alma e la cosa dà i suoi frutti, in termini di pressione e occasioni, ma c’è da dire che il secondo gol arriva su palla inattiva, al minuto 32. Ci mette la firma ancora Gonzales, dalla lunetta del corner: il pallone si infila diretto in porta alle spalle di Amici. Di qui alla fine dei giochi da ricordare una traversa colpita da Pandolfi al 48’ e infine un rigore fallito da Germinale al 50’. Guerrieri respinge e Fano si porta a casa i tre punti. Ma ora, col ricorso, può succedere di tutto.

Adriano Biagioli