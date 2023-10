Doppio ko, Jesi e Fabriano masticano amaro

Ristopro Fabriano

79

Allianz San Severo

87

FABRIANO: Centanni 17, Stanic 13, Gnecchi 10, Rapini 1, Bedin 8, Romagnoli ne, Bandini, Rapetti 3, Carsetti ne, Negri ne, Granic 21, Giombini 6. All. Grandi

SAN SEVERO: Tchintcharauli ne, Montanari 8, Pazin, Pierotti 11, Fall 13, Gatto 18, Urbano ne, Colombo 14, Petrushevski 6, Guastamacchia 9, Magrini 8. All. Nunzi

Arbitri: Mammoli e Cattani

Parziali: 18-19, 35-42, 56-65, 79-87

Note - Tiri liberi: Fabriano 1417, San Severo 1723. Tiri da due: 1643, 2043. Tiri da tre: 1131, 1027. Rimbalzi: 48 (off. 22), 41 (off. 15). Assist: 15, 16. Usciti per 5 falli Bedin e Giombini. Spettatori 700

Finale amaro per la Ristopro Fabriano che esce sconfitta di fronte al pubblico amico. San Severo ha saputo mantenere i nervi saldi proprio negli ultimi 81 secondi quando la partita era tutta da giocare (77-79). La squadra di Grandi era riuscita a recuperare per ben tre volte svantaggi incredibili (-10 al 17’, -9 al 39’) poi, nel momento in cui era riuscita a prendere per mano la gara ha trovato sulla sua strada i 5 falli di Bedin e un San Severo molto aggressivo in difesa e micidiale in attacco dove praticamente non ha sbagliato niente. Buona partenza della Ristopro che, con il trio Bedin-Granic e Centanni, vola a + 7 al 4’. Gli avversari non stanno a guardare risalgono la china e raggiunge il -2 a 1’41 dal termine (16-14) firmato da Montanari. Bedin firma il 18-14, poi ci pensa Montanari a fissare il risultato al 10’ sul 18-19 per il San Severo. Nel secondo quarto Fabriano avanti di 2 (21-19), il San Severo cambia marcia con Colombo (7 punti in una manciata di secondi) e porta la squadra a +7 (21-28) al 13’. I cartai cadono in letargo, non reggono il confronto e gli ospiti con il trio Fall-Montanari-Gatto raggiungono il massimo vantaggio di +10 al 17’ (26-36). Fiammata Ristopro che a 60 secondi dal termine si riporta a -4 (35-39) con una tripla di Centanni. Nel finale la Ristopro sbaglia (27,9% al tiro nei primi 20’), il San Severo con Proietti chiude il primo tempo avanti di 7 (35-42). Al rientro dopo l’intervallo la Ristopro scende sul parquet concentrata ed inizia la rimonta fino a raggiungere la parità al 23’ (46-46) con un esuberante Gnecchi. Ancora un salto in avanti del San Severo (46-51), ma Fabriano recupera fino al -1 (54-55) di Granic. Gli ospiti chiudono al 30’ a +9 (56-65). Ultimo quarto incredibile con Fabriano che sorpassa gli ospiti al 35’ (67-65), poi perfetta parità fino al 38’(77-77) e un finale da dimenticare per Fabriano che esce dal proprio campo con un’incredibile sconfitta (79-87). Angelo Campioni