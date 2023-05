"Dovevamo onorare il campionato Belle reti, le proviamo sempre"

A fine gara il Notaresco non l’ha presa proprio bene questa sconfitta contro l’Alma, con qualche screzio tra le due tifoserie, ma mister Mosconi ha ribadito i concetti della vigilia. "È stata una bella gara, apertissima, un po’ particolare perché mancavano 6 o 7 giocatori, ma i ragazzi hanno risposto da professionisti e questa vittoria è il giusto premio per l’impegno. Dispiace per il Notaresco, ma noi dovevamo onorare il campionato, per cui è giusto così". Sulla gara: "Rispetto ad altre partite abbiamo concesso qualcosina in più sia sullo 0-0 che sul 2-2. Però abbiamo fatto tre belle reti che di solito proviamo nel fine settimana. Forse quella di Zingaretti è stata un po’ fortunosa, ma Drolé ha fatto un gran gol e Nappello si è ripetuto dopo Pineto. Ci devono dare forza e carica per preparare bene i playoff". Intanto la chiusura è da record. "Abbiamo concluso la stagione – ha proseguito ancora mister Andrea Mosconi – da primi in classifica nel girone di ritorno e questo ci fa capire che se non avevamo quel periodo di difficoltà magari potevamo divertirci fino alla fine. Però adesso penso che cercheremo di mettere la ciliegina a Trastevere. Per dare ancora una ulteriore soddisfazione ai nostri tifosi, sempre presenti". Manuel Zingaretti, riconfermato dopo il match col Chieti, è stato autore del primo gol dei granata: "In gara – dice – noi abbiamo pensato a fare la nostra parte. Il gol? Ci ho provato e la palla è andata dentro. Meglio così. Ma quella rete l’ho proprio cercata".