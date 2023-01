"Dovremo essere continui in battuta"

Non ci sono ex in questo confronto, incrocio giunto al numero 22 e finora la Lube conduce le danze con 19 affermazioni. I brianzoli si presentano all’Eurosuole Forum da noni in classifica, l’ultima volta a Civitanova un anno fa hanno perso 3-0 . Il coach dei monzesi Massimo Eccheli introduce così la trasferta: "Siamo molto contenti del periodo che stiamo vivendo, sia per il lavoro che stiamo svolgendo che per i risultati. Ci aspetta ora una gara complicata, come tutte del resto, contro una Civitanova giovane ma di grande talento. Dovremo essere continui ed efficaci in battuta, fondamentale che all’andata fu determinante quanto il calore del nostro pubblico. Il 3-0 firmato fu una piccola sorpresa, dato che eravamo in un tunnel, con l’esordio di Zimmermann in regia che fu molto importante per noi. Cercheremo di offrire una prestazione di alto livello nella fase side-out, credendo prima di tutto nelle nostre possibilità: la chiave di tutto". an. sc.