Due calcoli per la squadra di Blengini I pro e i contro del terzo o del quarto posto

Una settimana fa sottolineavamo che la vittoria su Milano avrebbe dato il quarto posto alla Lube e così è stato, tuttavia la caduta di Modena il giorno dopo con Monza ha inaspettatamente riaperto la pista del terzo posto. Sì perché mentre i biancorossi giocheranno a Perugia, gli emiliani (+2 in classifica) saranno ricevuti a Trento dall’Itas seconda. Il dg Cormio ha detto che Civitanova non farà calcoli, ma noi e molti tifosi abbiamo analizzato gli scenari e i procontro del terzo o del quarto posto in regular season. Entrambi garantiscono il fattore campo solo nel primo turno e ai biancorossi forse converrebbe rimanere al 4° posto in previsione dei quarti di finale che cominciano domenica 19. Significherebbe infatti affrontare Verona che è quinta aritmeticamente. Tuttavia l’eventuale approdo in semifinale metterebbe la Lube di fronte i più forti di tutti, ovviamente Perugia. In caso invece di clamoroso sorpasso su Modena all’ultimo turno, Civitanova sarebbe terza e quindi accoppiata alla sesta in classifica. In teoria una formazione più debole della quinta…eppure no, perché sesta forza è nientemeno che Piacenza (+1 su Monza e domani riceve in casa Padova già salva), la grande antagonista della Sir. Insomma un quarto di finale molto più difficile per i ragazzi di Blengini, però ai tifosi l’ipotesi non dispiacerebbe. Sia perché far fuori Piacenza sarebbe uno smacco per i tanti ex, sia perché la Lube sarebbe dalla parte opposta del tabellone e non si ritroverebbe contro Perugia in semifinale. an. sc.