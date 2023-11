Due espulsi e niente reti. Atletico e Fano pari in tutto

ATLETICO ASCOLI

0

fano

0

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei; Camilloni, D’Alessandro (34’st Mazzarani), Feltrin (35’st Casale); Marucci, Diarra, Vechiarello, Olivieri (32’st Severini), Valentino (32’st Traini); Minicucci, Ciabuschi. A disp.: Canullo, Alborino, Clerici, Cognigni, Marini. All.: Simone Seccardini.

ALMA JUVE FANO (3-5-2): Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Antonioni (23’st Allegrucci), Urbinati (23’st Kalombo), Gonzalez, Roberti; Padovani (6’st Zanni), Tenkorang (48’st Cardinali). A disp.: Bellucci, Saponaro, Malshi, Brunetti, Zammarchi. All.: Alberto Rondina.

Arbitro: Scarpati di Formia

Note: Spettatori: 300 circa (di cui una cinquantina ospiti). Espulsi: 33’pt Gonzalez, 35’pt Mister Rondina (dalla panchina), 15’st Camilloni. Ammoniti: Valentino e Feltrin (A), Tomassini e Urbinati (F). Angoli: 5-1. Recupero: 2’pt, 5’st

Ascoli

L’Atletico Ascoli aveva bisogno di una vittoria contro la diretta concorrente alla salvezza. Il Fano non doveva assolutamente perdere dopo aver cambiato la guida tecnica. E così il derby marchigiano è finito in parità per la soddisfazione soprattutto degli ospiti, arrivati al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, soprattutto per non prenderle. Di certo la ‘scossa’ che la società bianconera del Patron Graziano Giordani, si aspettava con il cambio dell’allenatore dopo l’esonero di Sergio Pirozzi, finora non c’è stata. Sette punti in otto gare per il tecnico di Amatrice, cinque punti in quattro gare per Seccardini con l’aggravante del fatto che ora il nuovo tecnico ha tutta la rosa a disposizione. Il Fano, dall’altra parte, non ha rubato nulla, anzi ha avuto nel finale anche una ghiotta opportunità con Tenkorang, ma per l’Atletico Ascoli sarebbe stata una punizione troppo severa.

La sfida si è aperta con due tiri di Olivieri prima dell’espulsione del fanese Gonzalez entrato a piede alto sulla tibia di Vechiarello. Subito dopo è stato espulso anche il nuovo allenatore del Fano, Rendina, per aver protestato in maniera troppo veemente. I bianconeri in superiorità numerica per una mezz’oretta hanno provato a giocare palla a terra, ma non hanno mai trovato il ‘guizzo’ giusto. Prima del riposo hanno avuto con due occasioni: la prima con Diarra che non è arrivato al tap-in sulla linea, la seconda con Ciabuschi che ha girato di testa su cross di Valentino ma il pallone è terminato sul fondo. Dopo l’intervallo l’Alma Fano è rientrata schierandosi 4-3-2 e mettendosi a difesa della propria porta. L’estremo difensore Viscovo ha compiuto parata gol su Valentino da due passi, poi l’arbitro Scarpati di Formia ha ristabilito la parità numerica in campo estraendo il cartellino rosso a Camilloni per un intervento energico su Tenkorang. Proprio il ghanese al 26’ ha avuto l’occasione per punire l’Atletico Ascoli, ma il suo diagonale è finito sul fondo. I bianconeri di casa hanno provato nel finale uno ‘sterile’ assedio, senza però creare occasioni da gol e così la sfida è finita in parità.

Valerio Rosa