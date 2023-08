È a Civitanova il palleggiatore norvegese Jakob Thelle: la Lube accoglie il talento Ncaa

Il primo norvegese nella storia della Lube è in città. Jakob Thelle, alzatore classe 1999, primo acquisto del club nel mercato, è a Civitanova ed ha iniziato a prendere confidenza con la nuova realtà (ha firmato un triennale). Scelto come vice De Cecco, è stato scovato nel mondo dei college statunitensi ripetendo un’operazione già fatta con Garcia e, con esito più felice, con l’astro nascente Nikolov. Anche il talento di Thelle è cristallino, non a caso è stato il miglior giocatore della Ncaa nell’ultimo anno, dalla sua ha anche l’essere mancino e i circa due metri di altezza. Da lunedì sarà al lavoro all’Eurosuole Forum con i nuovi compagni e potrebbe essere presentato a media e tifosi la prossima settimana. All’appello mancano lui e Lagumdzija, mentre Bisotto, Motzo e Larizza sono stati presentati nell’informale conferenza in occasione della cena annuale di Lube nel Cuore.

an. sc.