È arrivato il play e la squadra cambia faccia

Bamforth 5,5 Sbaglia il tiro della morte a pochi secondi dal termine. Ma sul fronte opposto Moore lo segue e alla fine vissero tutti felici e contenti. Più attivo in difesa che in attacco. Chiude con 3 su 6 da sotto e 1 su 5 da fuori.

Bluiett 5 All’interno di una squadra trasformata, lui è rimasto fermo al palo. Ancora una gara senza nessun sostanza. Cosa difficile anche perché va a contraddire la legge dei grandi numeri. Forse la prossima contro Varese? Vedremo. Chiude con 0 su 2 da sotto e 0 su 2 da fuori.

Visconti 7,5 L’uomo partita e comunque il giocatore che ha portato la Carpegna Prosciutto fino a quel vantaggio di 17 punti. Quel grasso che ha permesso di resistere alla grande rimonta di Pistoia. Micidiale in attacco dove chiude con 2 su 5 da sotto e 5 su 5 da fuori. Gara di grande impatto.

Ford 6,5 E’ uscito dal banco di nebbia e mette a segno una buona partita perché per la prima volta non si fa sentire solamente sotto i tabelloni, ma mette a segno una gara di sostanza anche sotto il profilo offensivo: chiude con 4 su 9 da sotto e con 2 su 3 da fuori con 5 rimbalzi.

Cinciarini 7,5 Il classico caso dove i numeri non dicono perché chiude con 1 su 4 da sotto e 0 su 5 da fuori. E non impressionano nemmeno i 10 assist. La squadra ha trovato il suo leader, è lui che chiama i compagni in campo e dà fiducia. E’ il play che dà passaggi millimetrici e tutti al tempo giusto. Nel finale si prende tutte le responsabilità e porta a casa una partita che stava diventando un incubo. Ha portato tutto quello che mancava a questa formazione.

Tambone 6 Poco fortunato in attacco ma sicuramente una partita di sacrificio la sua, tanto che esce per 5 falli: davanti due ‘rogne’ come Willis e Moore. Chiude con 2 su 3 da sotto e 0 su 3 da fuori.

Mazzola 5 Un solo tiro tentato da tre e sbagliato.

Totè 6 Bene nella prima parte della gara in calo nella seconda. Chiude con 5 su 9 da sotto e 0 su 2 da fuori.

Mockevicius 6,5 Per tempo di impiego e rendimento nulla da dire: 13 minuti in campo con 3 su 5 da sotto ma anche 7 buoni rimbalzi portati a casa: il migliore.

m.g.